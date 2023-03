371 Streifen beim 35. Filmfest Dresden

Besucher sitzen in einem Kinosaal. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Das diesjährige Filmfest Dresden (18. bis 23. April) hat insgesamt 371 Kurzfilme aus 66 Ländern im Programm. 64 davon aus 29 Ländern konkurrieren im nationalen und internationalen Wettbewerb um 16 Goldene Reiter sowie Sonderpreise, die mit zusammen 72.000 Euro dotiert sind, wie die Festivalorganisatoren am Dienstag ankündigten. Parallel zu den insgesamt 188 Vorführungen in ausgesuchten Kinos gibt es erstmals ein kostenloses Open Air - auf dem Schlossplatz in der Altstadt.

Dresden - Der thematische Schwerpunkt im Sonderprogramm des 35. Jahrgangs fokussiert den Angaben nach auf Anti-Rassismus. Mit zwei Kurzfilmen und einem preisgekrönten queeren Horror-Langfilm wird zudem der französische Regisseur Yann Gonzalez gewürdigt und im Late-Night-Special laufen Streifen aus „Nollywood“ - dem Nigerian New Cinema, und in der Reihe Animated wird das Schaffen des niederländischen Vater-Sohn-Regie-Duo Paul und Menno de Nooijer beleuchtet. Neu ist ein Kurzfilmlotto, bei dem das Publikum an einem langen Abend die Reihenfolge des Gezeigten bestimmt.

In den Wettbewerben laufen Animationen, fiktionale und hybride Arbeiten sowie Produktionen aus Brasilien, China, Ecuador, Indien, Kolumbien, dem Kongo, Kroatien, von den Philippinen, aus Südkorea oder Taiwan. Sie waren aus über 2800 Einsendungen ausgewählt worden. Die Themen reichen von Geschlechtervielfalt oder Solidarität im Alltag über Klimawandel und Umweltschutz bis zu Musik und sorbischer Kultur. dpa