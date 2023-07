6000 Gäste feiern Dresdner Schlössernacht

Am Wochenende feierten 6000 Menschen bei tropischen Temperaturen die Dresdner Schlössernacht. Die Veranstalter zeigen sich zufrieden.

Dresden - Trotz der heißen Temperaturen haben 6000 Gästinnen und Gäste am Samstagabend die 13. Dresdner Schlössernacht gefeiert. „In 13 Jahren haben wir schon viele Wettervarianten erlebt, aber so heiß war es noch nie“, sagte der Veranstalter Mirco Meinel am Sonntag in Dresden. Die Beteiligten hätten dennoch eine rundum gelungene Veranstaltung auf die Beine gestellt. Um das denkmalgeschützte Areal zu bewahren, war die Gästezahl limitiert.

Auch die künstlerische Leiterin, Sylvia Grodd, freute sich über die große Tanzfreude der Gäste. „Ob beim Tanzorchester von Marc Hartmann auf der Swing Bühne oder bei Manina und ihrer Band am Schloss Albrechtsberg - die extra verlegten Tanzböden waren immer voll.“ Die Gäste hätten es sichtlich genossen, unter freiem Himmel zu tanzen.

Insgesamt luden 250 Künstler auf 15 Bühnen und Spielstätten zu einem musikalischen Streifzug ein durch zahlreiche Genres von Rock bis Chanson, von Klassik bis Jazz. Erstmals hatte sich das Areal rund um den Teich von Schloss Albrechtberg in ein Atelier verwandelt, wo Gäste Bildenden Künstlern über die Schulter schauen konnten.

Ein besonderer Höhepunkt waren das musikalisch unterlegte Feuerwerk und die Videoprojektion auf der Fassade von Schloss Albrechtsberg. Mit bildgewaltigen Motiven wurde der Planet Erde zum Thema gemacht. Grodd zufolge sei dies bei vielen der Gäste gut angekommen. „Ich habe Momente des Innehaltens und nachdenkliche Gesichter wahrgenommen.“ Fabelwesen und Stelzenläufer begleiteten die Gäste auf illuminierten Wegen zwischen den Schlossanlagen.

Die Schlössernacht verwandelt die Anlagen der Schlösser und der Saloppe seit 2009 jährlich im Sommer für ein paar Stunden in eine Open-Air-Kulturlandschaft, mit einer Zwangspause in den Corona-Jahren. Albrechtsberg, Eckberg und Lingnerschloss entstanden im 19. Jahrhundert, wie die Saloppe, die wegen ihrer Architektur als viertes Elbschloss gilt. Am 20. Juli 2024 soll die nächste Dresdner Schlössernacht stattfinden. dpa