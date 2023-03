64-Jähriger stirbt nach Autounfall: Polizei sucht Zeugen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein 64-jähriger Autofahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Traktor in Hainewalde im Landkreis Görlitz gestorben. Mit im Auto saßen seine zwei Enkeltöchter im Alter von zwei und zwölf Jahren - diese wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der 64-Jährige verstarb noch an der Stelle des Unfalls am Dienstagabend.

Hainewalde - Der Mann war mit seinem Auto auf einer Kreisstraße in Richtung Hainewalde unterwegs gewesen, als es aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und mit einem Traktor kollidierte. Der 31-jährige Traktorfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei sucht nach Zeugen. dpa