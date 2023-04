65-Jähriger in Leipzig von Auto angefahren: Schwer verletzt

Ein 65-jähriger Fußgänger ist in Leipzig von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Mann am Montagmittag die Lützner Straße überquert haben, obwohl die Fußgängerampel rot war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei übersah er ein Auto, das auf der Straße fuhr und wurde von dem Fahrzeug erfasst.

Leipzig - Alarmierte Rettungskräfte brachten den 65-Jährigen schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der Autofahrer soll nach Aussagen der Polizei bei grünem Ampellicht unterwegs gewesen sein. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. dpa