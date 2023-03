65-jähriger Transporterfahrer stirbt nach Unfall auf der A14

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein 65-jähriger Transporterfahrer hat eine Unfallstelle auf der Autobahn 14 übersehen und ist bei einem Ausweichmanöver ums Leben gekommen. Der Mann war in der Nacht zum Samstag auf der A14 in Fahrtrichtung Dresden unterwegs, als er eine Unfallstelle kurz vor dem Rasthof Muldental bei Naunhof zu spät bemerkte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach wich der Fahrer zunächst nach rechts aus, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte mit dem Heck auf einen Gefahrenguttransporter, der wegen eines anderen Unfalls auf dem Standstreifen stand.

Naunhof - Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Zuvor hatte ein 29-jähriger Transporterfahrer den unbeladenen Gefahrenguttransporter übersehen und war gegen diesen geprallt. Der Transporter kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen, der Gefahrguttransport auf dem rechten Standstreifen. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Die Autobahn 14 blieb bis in die Morgenstunden gesperrt. Die Höhe des Schadens war noch nicht bekannt. dpa