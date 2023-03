710 Handwerker in Sachsen erhalten den Meisterbrief

Ein KFZ-Techniker wartet in einer KFZ-Werkstatt einen Wagen. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

710 Handwerkerinnen und Handwerker haben im vergangenen Jahr in Sachsen den Meisterbrief erhalten. Dies teilte der sächsische Handwerkstag am Donnerstag mit. Der Großteil der Meisterabschlüsse wurde in den Berufen Kfz-Techniker, Tischler und Elektrotechniker absolviert, gefolgt von den Handwerksberufen Friseur, Karosserie- und Fahrzeugbauer sowie Installateur- und Heizungsbauer.

Leipzig - Aktuell arbeiten in Sachsen etwa 300.000 Menschen in ungefähr 56.000 Handwerksbetrieben oder handwerksähnlichen Gewerben. Seit der Wiedervereinigung Deutschlands haben in Sachsen mehr als 42.400 Handwerkerinnen und Handwerker ihren Meisterbrief erhalten. Im Jahr 2023 rechnen die sächsischen Handwerkskammern erneut mit mehr als 700 Meisterabschlüssen. dpa