89-Jähriger tot nach Brand in Wohnung gefunden

Polizei

Ein 89-Jähriger ist in Taura im Landkreis Nordsachsen nach einem Brand in seiner Wohnung tot aufgefunden worden. Aus bislang ungeklärter Ursache war am Sonntagmorgen ein Feuer in der Küche des Rentners ausgebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach soll der 53-jährige Sohn des Seniors das Feuer bemerkt und versucht haben, dieses eigenständig zu löschen, bis die Feuerwehr eintraf.

Taura - Der 89-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden. Zur Klärung der genauen Todesursache soll nun ein Rechtsmediziner hinzugezogen werden. Der Sohn wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt. dpa