A380-Trainingsflüge in Leipzig/Halle kurzfristig abgesagt

Eine Lufthansa-Maschine des Typs Airbus A380. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Die Lufthansa hat ihre für Dienstag geplanten Trainingsflüge mit dem Airbus A380 am Flughafen Leipzig/Halle kurzfristig abgesagt. Der Grund sei das ungünstige trübe Wetter, sagte Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart. Der Riesenflieger solle nun am 22. und 28. April weitere Start- und Landemanöver in Leipzig/Halle üben. Auch für Mai habe die Lufthansa bereits Trainingsflüge mit dem größten Passagierflugzeug der Welt angekündigt.

Leipzig/Halle - Das Unternehmen hatte die Riesenjets eigentlich bereits ausgemustert, reaktiviert aber jetzt einige Maschinen wieder, weil die Nachfrage auf der Langstrecke angezogen hat und sich die Auslieferung neuer Flugzeuge verzögert. Vor dem Linien-Neustart des A380 müssen die Lufthansa-Crews ein umfassendes Trainingsprogramm absolvieren.

Schon in der vorigen Woche hatte ein A380 Leipzig/Halle angesteuert. Zwölfmal landete die Maschine nach Lufthansa-Angaben und startete gleich wieder durch. Nach diesen „Touch and Go“- Manövern wurde der Riesenflieger an seinen Einsatzort München gebracht. dpa