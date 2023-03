Achtjähriger an Haltestelle angefahren und schwer verletzt

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein 49-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis hat an einer Bushaltestelle in Dresden einen Achtjährigen angefahren und schwer verletzt. Der Junge wollte an der Haltestelle Wasaplatz im Stadtteil Strehlen hinter einem Bus die Straße überqueren, als er von dem Auto erfasst wurde, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Der Wagen war auf der Lockwitzer Straße unterwegs.

Dresden - Das Kind kam in ein Krankenhaus.

Der 49-Jährige fuhr laut Polizei ohne gültige Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest ergab 0,25 Promille. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten außerdem fest, dass zwei Haftbefehle gegen den Autofahrer vorlagen. Er beglich daraufhin die Strafzahlungen und konnte die Haftbefehle damit abwenden. dpa