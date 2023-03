Achtjähriges Mädchen von Bus angefahren: schwer verletzt

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein achtjähriges Mädchen ist in Aue-Bad Schlema von einem Linienbus angefahren und schwer verletzt worden. Der Bus fuhr am Freitag auf der Poststraße in Richtung Postplatz und hielt an der Haltestelle Postplatz Ankunft, um mitfahrende Schüler aussteigen zu lassen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach setzte der 45-jährige Busfahrer dann seine Fahrt fort und erfasste das achtjährige Mädchen.

Aue-Bad Schlema - Nach Aussagen des Busfahrers soll das Mädchen die Straße von rechts betreten haben. Unklar war zunächst, ob das Kind zuvor selber in dem Bus mitfuhr. Die Achtjährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. dpa