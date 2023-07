AfD fordert Begrenzung des Eigenanteils in Pflegeheimen

Ein Betreuer geht in einem Pflegeheim mit einer Bewohnerin über den Flur. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Die AfD im Sächsischen Landtag hat angesichts gestiegener Kosten für Pflegeheime gefordert, den Eigenanteil Betroffener und Angehöriger zu begrenzen. „Es ist unverantwortlich, die steigenden Kosten in der Pflege allein auf die Senioren und ihre Familien abzuwälzen. Mit ihrer oftmals kargen Rente können viele Heimbewohner die kräftigen Preisaufschläge nicht zahlen“, erklärte der Abgeordnete André Wendt am Mittwoch in Dresden.

Dresden - Betroffene würden zu Bittstellern bei ihren Kindern oder beim Sozialamt. „Diese unsoziale Politik frisst die Altersvorsorge ganzer Familien auf.“

Nach Angaben des Verbandes der Ersatzkassen müssen Bewohnerinnen und Bewohner in deutschen Pflegeheimen mehr zahlen als noch vor einem Jahr - zum Stichtag 1. Juli waren das rund 348 Euro mehr. Im bundesweiten Schnitt sind für das erste Jahr 2548 Euro pro Monat fällig, in Sachsen 2387 Euro. Allerdings stiegen die Zuzahlungen auch hier innerhalb eines Jahres deutlich. dpa