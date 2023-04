AfD-Jugend in Sachsen als rechtsextremistisch eingestuft

Mitglieder der Jungen Alternative stehen bei einer Veranstaltung nebeneinander. © ---/dpa/Symbolbild

Nach dem Bundesamt für Verfassungsschutz hat auch das Landesamt in Sachsen die AfD-Nachwuchsorganisation als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Damit werde die Junge Alternative (JA) als „erwiesene rechtsextremistische Bestrebung“ nachrichtendienstlich bearbeitet, teilte das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz am Freitag in Dresden mit.

Dresden - Das betrifft unter anderem die Kommunikationsüberwachung, Observation und den Einsatz von Vertrauenspersonen (V-Leute).

Die Behörde verwies darauf, dass die JA als Verein konstituiert ist und sich in 16 Landesverbände gliedert. Mit der neuen Einstufung der AfD-Jugend gerät nun auch ein sächsischer Landtagsabgeordneter ins Visier der Verfassungsschützer: Der Unternehmensberater Alexander Wiesner ist Chef der Jungen Alternative in Sachsen. dpa