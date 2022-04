Agra 2022 eröffnet: Krieg in Ukraine beschäftigt Landwirte

Ein Traktor bereitet ein abgeerntetes Feld für die nächste Aussaat vor. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt Landwirte und Politik auf der am Donnerstag in Leipzig gestarteten Landwirtschaftsausstellung Agra 2022. „Wir merken, dass wir uns widerstandsfähiger machen müssen, wie Ernährungssicherheit einen höheren Stellenwert bekommt und dass wir unsere Abhängigkeit etwa von Rohstoffen aus Russland vermindern müssen“, sagte Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne).

Leipzig – Die Auswirkungen des Krieges seien vielfältig und reichten von höheren Preisen bei Dünge- und Pflanzenschutzmitteln bis zu Problemen in der Logistik, da viele Lkw-Fahrer aus der Ukraine kämen.

Auch Torsten Weil, Landwirtschaftsstaatssekretär in Thüringen, warnte vor den Folgen des Krieges und lobte gleichzeitig die Stärke der Landwirtschaft während der Corona-Pandemie: „In den vergangenen zwei Jahren hat uns unsere Landwirtschaft stabil mit Lebensmitteln versorgen können.“ Probleme wie die Notbetreuung von Kindern der Landwirte oder die Frage nach Saisonarbeitskräften seien gut gelöst worden.

Olaf Feuerborn, Präsident des Landesbauernverbandes Sachsen-Anhalt, dämpfte die Erwartungen nach zuletzt positiven Entwicklungen: „Aufgrund der guten Ernte 2021 haben die Bauern wieder in Maschinen investiert. Die Situation wird sich jetzt jedoch ändern.“ Grund seien unter anderem steigende Preise bei Düngemitteln. Ein weiterer Faktor sei die Witterung. „Im mitteldeutschen Raum ist es im Moment sehr trocken. Wir wissen noch nicht, wie sich die gerade heranwachsende Ernte entwickeln wird“, sagte Feuerborn.

Die Agra 2022 mit mehr als 1000 angemeldeten Ausstellern findet noch bis zum Sonntag auf dem Leipziger Messegelände statt. Abseits des Krieges in der Ukraine gehören die Themen Biodiversität, Tierwohl und regionale Erzeugung in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu den Schwerpunkten. dpa