Akku von E-Auto gerät in Brand: Garage und Scheune zerstört

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein in Brand geratener Akku eines E-Autos hat in Reichenau im Osterzgebirge ein größeres Feuer ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, griffen die Flammen am Samstagabend auf eine Garage und eine Scheune über. Die Gebäude seien zerstört worden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Schadens konnte die Polizei noch nicht beziffern. Es sei auch noch unklar, warum der Akku des E-Autos in Brand geriet.