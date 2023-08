Aktion Mensch und Sozialministerium fördern Inklusion

Figuren von Menschen in verschiedenem Alter sind auf Fensterscheiben aufgeklebt. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Die Sozialorganisation Aktion Mensch und Sachsens Sozialministerium fördern gemeinsam die Inklusion im Freistaat. In den kommenden fünf Jahren sollen dafür fünf Millionen Euro fließen, teilte das Ministerium am Donnerstag in Dresden mit. Die Summe wird von beiden Partnern zu gleichen Teilen bereitgestellt und soll dazu dienen, in bis zu fünf Kommunen Angebote für Betroffene zu finanzieren.

Dresden - „Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention erfordert ein breites Bündnis aus Verwaltung und Zivilgesellschaft - genau das wird durch diese Kooperation realisiert“, erklärte Sozialministerin Petra Köpping (SPD).

Konkret soll mit dem Geld ein sogenannter inklusiver Sozialraum in den Kommunen entstehen. „Er ermöglicht Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Bedürfnissen, sich zu begegnen, auszutauschen und gemeinsam zu gestalten. Dazu gehört auch eine umfassende und gut vernetzte Infrastruktur, die den Bedürfnissen aller gerecht wird“, hieß es. „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit dem Freistaat Sachsen daran zu arbeiten, Städte und Kommunen dauerhaft inklusiver und lebenswerter zu gestalten. Dabei fördern wir sowohl finanziell als auch inhaltlich mit unserem Praxiswissen und unserer Erfahrung“, sagte Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch. dpa