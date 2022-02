Albertinum bekommt zwei Gemälde von Hans Grundig geschenkt

Teilen

Das Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) ist um zwei Gemälde von Hans Grundig (1901-1958) reicher. Die beiden Werke „Vorstadtbild II“ (1922) und „Theatervorhang. Entwurf II“ (1947) kamen im vergangenen Jahr durch eine Schenkung in die Sammlung und werden nun zum 121. Geburtstag des Malers am 19. Februar präsentiert, teilten die SKD am Freitag mit.

Dresden - „Sowohl für den Bestand der 1920er-Jahre als auch im Bereich der Nachkriegskunst stärken gerade auch Gemälde eines experimentierfreudigen und zudem politisch engagierten Künstlers wie Hans Grundig die in den Jahren der DDR angelegten Schwerpunkte im Sammlungsbestand“, erklärte Hilke Wagner, Direktorin des Albertinums. Das „Vorstadtbild II“ entstand, als Grundig sein Studium an der Dresdner Kunstakademie aufgenommen hatte, jedoch im Widerspruch zur herrschenden Lehrmeinung eher dem Vorbild der expressiven Malerei Vincent van Goghs und Edvard Munchs folgte, hieß es.

Hans Grundig stammte aus Dresden geboren und hatte ab 1920 in seiner Heimatstadt an der Kunstgewerbeschule und ab 1922 an der Akademie der Bildenden Künste studiert. Noch vor der Inhaftierung im Konzentrationslager Sachsenhausen hatte er an den Tafeln für das Triptychon „Das Tausendjährige Reich“ gearbeitet. 1946 kehrte er wieder nach Dresden zurück und schuf unter anderem die mahnende Bildtafel „Den Opfern des Faschismus“. dpa