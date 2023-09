Alkoholisierte Mopedfahrer stoßen in Grünbach zusammen

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Zwei stark alkoholisierte Mopedfahrer sind in Grünbach im Vogtland zusammengestoßen und gestürzt. Der eine von ihnen, ein 32-Jähriger, wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,78 Promille gemessen. Bei dem anderen Fahrer, einem 39-Jährigen, ergab der Test 1,56 Promille. Die Beamten hatten bei der Unfallaufnahme bei beiden Alkohol gerochen und deshalb die Messungen durchgeführt.

Grünbach/Zwickau - Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 39-Jährige am Freitagabend gestoppt, um ein Auto vorbei zu lassen, das Vorfahrt hatte. Der 32-Jährige hinter ihm reagierte zu spät und fuhr auf. dpa