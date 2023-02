Alkoholisierter Lkw-Fahrer durchbricht Schranke

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Ein alkoholisierter Lkw-Fahrer ist in Zwickau von einem Firmengelände über die A2 vor der Polizei geflohen. Dabei fuhr der 42-Jährige gegen einen Container, eine Laterne sowie einen Baum und durchbrach schließlich die Schranke des Firmengeländes, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Zwickau - Der Werkschutz des Unternehmens hatte zuvor aufgrund der Trunkenheit des Fahrers die Polizei alarmiert. Daraufhin ergriff der 42-Jährige die Flucht, ohne vorher seine Fracht abzuladen. Der Lkw-Fahrer wurde kurze Zeit später in der Nacht zum Samstag auf der A4 in Höhe Hohenstein-Ernstthal in Richtung Dresden von Beamten angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von 1,3 Promille. dpa