Anfang will Mannheim-Spiel „noch mal intensiver durchgehen“

Teilen

Trainer Markus Anfang von Dynamo Dresden gestikuliert. © Harry Langer/Defodi Images/dpa/Archivbild

Dynamo Dresdens Trainer Markus Anfang möchte die Abläufe vor dem nächsten Duell in der 3. Fußball-Liga trotz seiner Gelb-Sperre möglichst beibehalten. Man wolle „bis eine halbe Stunde vor dem Spiel alles so machen, wie wir es die letzten Monate auch gemacht haben“, sagte Anfang vor dem Spiel gegen Waldhof Mannheim am Samstag (14 Uhr/MagentaSport). 30 Minuten vor Spielbeginn wird dann Co-Trainer Florian Junge übernehmen.

Dresden - Anfang wolle mit Junge „das Spiel noch mal intensiver durchgehen, weil er auch gewisse Entscheidungen treffen muss, was Wechsel betrifft und das muss im Vorfeld auf die entsprechende Situation heruntergebrochen werden.“

Anfang hatte in der Partie gegen den 1. FC Saarbrücken seine vierte Gelbe Karte gesehen und fehlt gesperrt. Der 48-Jährige hatte Co-Trainer Junge vor rund zehn Jahren bei Bayer Leverkusen im Nachwuchs kennengelernt. „Er kennt alle Abläufe“, sagte Anfang.

Gegner Mannheim sei eine Mannschaft, „die viel Erfahrung in ihren Reihen hat“, sagte Anfang. Der Tabellensiebte Mannheim hat mit 54 Punkten nur zwei Zähler weniger als Dynamo Dresden auf dem Konto. „Es wird ein schweres Spiel für uns„, sagte Anfang. Nicht dabei sein wird Jong-min Seo. Der 20-Jährige habe sich im Training eine Schulterverletzung zugezogen, so Anfang. Max Kulke fällt mit einer Muskelverletzung aus. Angreifer Stefan Kutschke ist wegen einer leichten Mandelentzündung fraglich. dpa