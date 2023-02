Anna Frankova rettet Zwickau Punkt gegen Bad Wildungen

Ein Spielball liegt auf einem Handballfeld. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Anna Frankova hat dem BSV Zwickau einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga gerettet. Die tschechische Linkshänderin erzielte mit ihrem sechsten Treffer in letzter Sekunde den 27:27 (15:14)-Ausgleich gegen die HSG Bad Wildungen. Dadurch baute das Team aus Sachsen den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf vier Punkte aus.

Zwickau – Neben Frankova hatten Ema Hrvatin (7) und Diana Magnusdottir (6/3) den größten Anteil am Unentschieden. Für Bad Wildungen erzielten Anika Hampel (8/7), Jolina Huhnstock (5) und Jana Scheib (4) die meisten Tore.

In einer spannenden Partie konnte sich keine Mannschaft mit mehr als zwei Toren absetzen. Nach einer 24:22-Führung (52.) zeigten die Gastgeberinnen in der Schlussphase jedoch Nerven. Bad Wildungen drehte die Partie mit einem 5:1-Lauf und führte dadurch in der Schlussminute mit 27:25. Lara Seidel und Frankova gelangen in den letzten 25 Sekunden jedoch noch zwei Tore für den BSV Zwickau. dpa