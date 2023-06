Anstieg der Arbeitslosigkeit erwartet: Zuletzt bei 6 Prozent

Trotz sommerlicher Temperaturen ist die Arbeitslosigkeit in Sachsen im Juni wie festgefroren. Und ein Tauwetter am Arbeitsmarkt ist nicht in Sicht - im Gegenteil.

Chemnitz - Mit Blick auf die anstehenden Sommerferien sind Sachsens Arbeitsagenturen pessimistisch gestimmt. Unternehmen zögerten seit Monaten bei der Nachbesetzung von Stellen, und hierbei sei in der Urlaubszeit keine Trendwende zu erwarten. Auch viele Ausbildungen endeten nun. „Aus diesem Grund erwarten wir für die kommenden Wochen eher eine Zunahme der Arbeitslosigkeit“, erklärte der Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Klaus-Peter Hansen, am Freitag in Chemnitz.

Nachdem schon die Frühjahrsbelebung weitgehend ausgefallen ist, brachte auch der Juni kaum Bewegung am Arbeitsmarkt. Vielmehr verharrte die Arbeitslosigkeit bei 6,0 Prozent. Zuletzt waren nach Angaben der Regionaldirektion knapp 128.000 Menschen arbeitslos, etwa 300 weniger als im Mai. Damit liegt die Arbeitslosenzahl mehr als 10 Prozent höher als vor einem Jahr. Damit sind rund 12.000 Männer und Frauen mehr betroffen.

Doch die Zahl der Menschen ohne regulären Job ist weitaus höher. Knapp 39.000 absolvierten im Juni berufliche Weiterbildungen, Sprachkurse, Eingliederungsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheiten oder waren kurzfristig arbeitsunfähig. Damit standen sie nicht für eine Vermittlung in einen Job zur Verfügung. Die sogenannte Unterbeschäftigung beziffert die Regionaldirektion daher auf insgesamt fast 167.000 Menschen in Sachsen.

Nach wie vor sind auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier vor dem Krieg in ihrem Land Zuflucht gesucht haben, ohne Arbeit. Im Juni waren rund 11.500 von ihnen arbeitslos gemeldet, 361 mehr als im Mai. Dem standen 6100 mit sozialversicherungspflichtigem Job gegenüber. Hinzu kämen 1300 Minijobber, hieß es.

Regional bleibt die Arbeitslosigkeit zudem ungleich verteilt. Die niedrigste Quote wird aus dem Erzgebirgskreis (4,7 Prozent) gemeldet, am höchsten ist sie im Landkreis Görlitz (8,5 Prozent).

Bundesweit ist die Zahl der Arbeitslosen im Juni gestiegen: um 11.000 auf 2,555 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote wurde unverändert zum Mai mit 5,5 Prozent ausgewiesen. Begründet wurde die jüngste Entwicklung mit der schwierigen Konjunkturlage in der Wirtschaft. dpa