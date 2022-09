Arbeitsatmosphäre und Gulacsi stimmen Tedesco siegessicher

RB-Trainer Domenico Tedesco im Stadion vor Spielbeginn. © Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Trainer Domenico Tedesco vom deutschen Pokalsieger RB Leipzig sieht sein Team für den ersten Auswärtssieg in dieser Saison gut aufgestellt. „Die gegenwärtige Arbeitsatmosphäre stimmt mich optimistisch, dass wir am Samstag den ersten Sieg bei der Eintracht holen. Die Jungs sind sehr fokussiert und trainieren sehr hart“, sagte der Coach vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig vor dem Bundesliga-Duell an diesem Samstag (18.

Leipzig - 30 Uhr/Sky) beim Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt.

Die Sachsen, die bei den derzeit punktgleichen Hessen noch nie gewonnen haben, können zudem wieder auf Kapitän und Stammtorhüter Peter Gulacsi setzen, der wegen Adduktorenproblemen drei Pflichtspiele pausieren musste. Gerade das Torhüterduell war beim 0:0 der Eintracht zuletzt in Leipzig entscheidend. Nationaltorhüter Kevin Trapp entschärfte reihenweise Chancen der RB-Akteure, zweimal rettete Aluminium für die Hessen.

„Wir müssen gegen die Eintracht sowohl die Ballbesitz- als auch die Umschaltphasen kontrollieren. Die wahre Stärke der Eintracht ist das Umschalten. Da muss man ganz besonders aufpassen“, warnte Tedesco, der Eintrachts Neuzugang Mario Götze als absolute Verstärkung sieht. „Mario Götze ist eine Bereicherung für das Frankfurter Spiel“, sagte der RB-Trainer. dpa