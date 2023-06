Arbeitsgericht bestätigt Kündigung von Frauenkirche-Organist

Teilen

Die Frauenkirche spiegelt sich am Ufer der Elbe unterhalb der Augustusbrücke im Wasser. © Sebastian Kahnert/dpa

Der entlassene Organist der Dresdner Frauenkirche, Samuel Kummer, ist mit seiner Klage in erster Instanz gescheitert. Die 1. Kammer des Arbeitsgerichts Dresden hat laut Mitteilung vom Mittwoch die Wirksamkeit der Kündigung durch die Stiftung Frauenkirche bestätigt. Aus Sicht der Richter gab es zu Recht Zweifel an der Zuverlässigkeit des Mannes, er habe trotz der Warnungen in den Abmahnungen sein Verhalten nicht geändert.

Dresden - Das belaste das Arbeitsverhältnis so stark, „dass es nun gekündigt werden durfte“. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Berufung zum Landesarbeitsgericht möglich.

Wie aus der Begründung hervorgeht, wurde Kummer (55) am 2. Januar rückwirkend zum 30. September 2022 gekündigt, nachdem er zu einem von ihm musikalisch zu begleitenden Gottesdienst nicht erschienen war. Die Stiftung Frauenkirche wollte sich von ihm trennen, da es ähnliche Vorfälle bereits in der Vergangenheit gegeben hatte. Der Kirchenmusiker war deshalb drei Mal abgemahnt worden, nach Auffassung der Richter berechtigt.

Das Argument des Organisten, er habe Mails zu seiner Vertretung eines Kollegen übersehen, überzeugte nicht. Er müsse dafür sorgen, „ordnungsgemäß eingehende Diensteinteilungen auch zur Kenntnis zu nehmen und sich entsprechend zu organisieren“, befanden die Richter. Zudem habe er vom Vertretungsbedarf gewusst, da er den Urlaubsantrag des Kollegen unterschrieben hatte. Und es sei allein seine Sache, „zu einem ordnungsgemäß eingeteilten Dienst zu erscheinen“. dpa