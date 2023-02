Aue-Coach Pavel Dotchev vor 300. Spiel als Drittliga-Trainer

Teilen

Trainer Pavel Dotchev aus Aue lächelt beim Interview. © Hasan Bratic/dpa/Archivbild

Pavel Dotchev steht vor einem seltenen Jubiläum. Am Freitagabend (19.00 Uhr/MagentaSport) steht der Trainer des FC Erzgebirge Aue in der Partie beim SV Wehen Wiesbaden zum 300. Mal in einem Spiel der 3. Fußball-Liga als Coach an der Seitenlinie. Der 57-Jährige arbeitete seit dem Start der 3. Liga im Sommer 2008 beim SC Paderborn, dem SV Sandhausen, Preußen Münster, Hansa Rostock, Viktoria Köln, MSV Duisburg und dem FC Erzgebirge Aue.

Aue - Dabei gelangen ihm 105 Siege und 91 Unentschieden. 83 Mal verließ sein Club als Verlierer den Rasen.

„Es ist ein besonderes Spiel für mich. Aber eigentlich ist jedes Spiel ein besonderes. Innerlich werde ich genießen und würde mich freuen, wenn wir die Partie positiv gestalten können“, sagte der Deutsch-Bulgare am Mittwoch. Vor der Einführung der 3. Liga hatte er in der damals drittklassigen Regionalliga bereits 176 Partien als Trainer des SC Paderborn und des FC Rot-Weiß Erfurt miterlebt. dpa