Aue erhält Drittliga-Lizenz mit Auflagen

Eine Eckfahne des FC Erzgebirge Aue. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Der FC Erzgebirge Aue darf auch in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen. Der Club teilte am Donnerstag mit, man habe vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Lizenz erhalten. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wurde bescheinigt, im technisch-organisatorischen Bereich müssen wenige Auflagen erfüllt werden. Diese infrastrukturellen Nachweise werde man rechtzeitig vorlegen, informierte der FCE.

Aue - Der Verein hatte bereits angekündigt, für die kommende Saison erheblich am Etat sparen zu wollen. dpa