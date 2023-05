Aue muss nach 3:3 gegen Dortmund um Nazarov bangen

Teilen

Paul-Philipp Besong vom FC Erzgebirge Aue schaut in die Kamera © Robert Michael/dpa/Archiv

Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat in einem verrückten Duell gegen Borussia Dortmund II noch einen Punkt trotz zweimaligem Rückstand gerettet. Beim 3:3 (1:1) am Montagabend schoss Paul-Philipp Besong (26. Minute) Aue vor 7203 Zuschauern in Führung, Michael Eberwein (39.) glich vor der Pause aus. Anthony Barylla (47.) sorgte mit einem Eigentor für die BVB-Führung, der eingewechselte Boris Tashchy (62.

Aue - ) traf zum 2:2. Dortmunds Justin Njinmah (74.) brachte die Gäste wieder in Führung, ehe der im BVB-Nachwuchs ausgebildete Besong (84.) den Schlusspunkt für Aue setzte. Dortmund II ist somit ebenfalls gerettet.

Die Dortmunder begannen engagiert. Nach einer Ecke hielt Tom Alexander Rothe (25.) von der Strafraumgrenze einfach mal drauf, doch der Ball ging knapp daneben. Es war die erste Großchance der technisch versiert aufspielenden Gäste. Doch auch Aue brillierte teilweise. Besong schickte mit einer Überkreuzflanke kunstvoll Marvin Stefaniak auf der linken Seite steil. Der passte mit viel Übersicht zurück auf den mitgelaufenen Besong - und dieser schob zum 1:0 ein. Auch der gelbgesperrte Trainer Pavel Dotchev jubelte im VIP-Bereich mit.

Drei Minuten später war Aues Coach dann aber in Sorge, denn Dimitrij Nazarov musste verletzt den Platz verlassen. „Vermutlich eine Sprunggelenksverletzung. Ich würde mir wünschen, dass er nächste Woche zum letzten Heimspiel wieder auf die Füße kommt“, sagte Sportchef Matthias Heidrich bei Magentasport.

Dortmund II war vom Gegentreffer unbeeindruckt, spielte weiter gut mit. Nach einer Weiterleitung von Ted-Jonathan Tattermusch per Hacke behielt Eberwein aus elf Metern die Übersicht - der Ausgleich. Kurz nach Wiederanpfiff jubelte wieder Eberwein: Als Rothe ihn von der Grundlinie bedienen wollte, rutschte der Auer Barylla dazwischen und sorgte per Eigentor für die BVB-Führung.

Der für Nazarov eingewechselte Tashchy drückt nach einer Ecke direkt zum 2:2 ein. Njinmah erhöhte mit einem Lupfer über Aues Keeper Martin Männel hinweg erneut, ehe Besong mit seinem ersten Doppelpack den verdienten Ausgleich für die Gastgeber markierte. dpa