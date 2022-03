Auf Abstand: Zwickau nimmt Punkt in entscheidende Wochen mit

Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball. © Uli Deck/dpa/Symbolbild

Der FSV Zwickau geht gestärkt in die entscheidenden Wochen im Abstiegskampf der dritten Fußball-Liga. „Wir nehmen den Punkt mit. Und wir nehmen auch mit, dass wir eine gute Leistung gezeigt haben und Berlin auf Abstand gehalten haben“, sagte Zwickaus Trainer Joe Enochs nach dem torlosen Remis im Nachholspiel bei Viktoria Berlin am Mittwochabend. Nach 29 Spielen liegt Zwickau mit 33 Zählern als Tabellen-15.

Berlin - einen Rang und vier Punkte vor Viktoria und sechs Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz.

Am Sonntag soll Enochs Team dann weiter klettern. „Wir versuchen, jetzt gegen Duisburg einen oder drei Punkte mitzunehmen“, sagte der 50-Jährige im Hinblick auf die Partie am Sonntag in der Schauinsland-Reisen-Arena (13.00 Uhr/Magentasport). Denn laut dem Trainer haben es „die nächsten Wochen in sich.“ In der Länderspielpause steht das Spiel im Landespokal beim Sachsenligisten Einheit Kamenz an, dann kommt mit Verl ein weiterer Verein, der auf Abstand gehalten werden kann.

Positiv geht auch Patrick Göbel die kommenden Aufgaben an. Er Verteidiger scheiterte in der 71. Minute in Berlin gleich zwei Mal innerhalb weniger Sekunden am Aluminium. „In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, zu was wir in der Lage sind“, sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler auf „MagentaSport“ über den ersten Punktgewinn nach zuvor vier Niederlagen hintereinander und sendete gleich eine Kampfansage an den MSV: „Also müssen wir am Sonntag siegen.“ dpa