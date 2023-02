Auffahrunfall im Vogtlandkreis: Drei Verletzte

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an einem Unfallort. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos in Heinsdorfergrund im Vogtlandkreis sind drei Männer verletzt worden. Ein 22-jähriger Fahrer war auf das Auto eines 45-Jährigen aufgefahren, das wiederum auf das Fahrzeug eines 55-Jährigen geschoben wurde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Alle drei Fahrer mussten am Dienstagmorgen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Heinsdorfergrund - Zwei der drei Autos waren nach Angaben der Polizei nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt Schätzungen zufolge bei 11.000 Euro. dpa