Aufwärtstrend in sächsischer Gesundheitswirtschaft

In Sachsen war im vergangenen Jahr jeder siebte Erwerbstätige in der Gesundheitswirtschaft tätig. 2022 arbeiteten 285 600 Arbeitnehmer in diesem stark dienstleistungsorientierten Sektor und damit 1,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Mittwoch weiter mitteilte. Mit einer Bruttowertschöpfung in Höhe von 13,9 Milliarden Euro habe die Gesundheitsbranche 2022 maßgeblich zum Wachstum der Gesamtwirtschaft in Sachsen beigetragen.

Kamenz - Mehr als jeder zehnte Euro Bruttowertschöpfung sei in der Gesundheitswirtschaft erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Bruttowertschöpfung in diesem Zweig in Sachsen 2022 preisbereinigt um 2,9 Prozent und damit etwas stärker als die in der Gesamtwirtschaft (2,6 Prozent). Im Ländervergleich verzeichnete die sächsische Gesundheitswirtschaft 2022 den Angaben nach ein überdurchschnittliches Wachstum (Länderdurchschnitt: 0,2 Prozent). Zur Gesundheitswirtschaft gehören unter anderem Krankenhäuser, Arztpraxen, Physiotherapien, Heilpraktiker sowie Pharmaziehersteller und Sozialversicherung. dpa