Ausbildung: Deutsche Bahn und Leag arbeiten enger zusammen

Das Logo der Deutschen Bahn (DB). © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Mit Blick auf die Strukturentwicklung in der Lausitz wollen die Deutsche Bahn und das Energieunternehmen Leag künftig noch enger zusammenarbeiten. Beide Unternehmen wollen dazu an diesem Mittwoch einen weiteren Ausbildungspakt schließen. Zudem soll eine langfristige Kooperation zur gemeinsamen Nutzung der Ausbildungsstätte am Leag-Kraftwerk in Jänschwalde unterzeichnet werden.

Jänschwalde/Cottbus - Bislang haben nach Bahn-Angaben 37 junge Menschen nach ihrer Ausbildung bei der Leag im Cottbuser DB-Werk einen Job erhalten. Mit Beginn des Septembers werden es demnach mehr als 60 sein, darunter Industriemechaniker, Mechatroniker und Elektriker. Das seien alles Arbeitskräfte, die im neuen Werk für die ICE-Instandhaltung gebraucht würden, sagte eine DB-Sprecherin.

Das derzeit in Cottbus entstehende Werk wird das größte Instandhaltungswerk der Deutschen Bahn. Etwa 100 Leag-Beschäftigte sollen in diesem Jahr ein Angebot für einen Arbeitsplatz dort erhalten. Eingestellt werden sollen unter anderem Industriemechaniker, Mechatroniker und Elektroniker.

Bis 2024 - ab dann sollen die ersten ICE-Züge gewartet werden - will die Deutsche Bahn in Cottbus mehr als 500 neue Mitarbeiter beschäftigen. Insgesamt sollen im neuen Werk 1200 neue Industriearbeits- und Ausbildungsplätze entstehen. Das Bahnwerk wird über das Strukturstärkungsgesetz des Bundes finanziert. dpa