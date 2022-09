Ausländerbeauftragter: Sachsen braucht mehr Arbeitsmigranten

Teilen

Geert Mackenroth (CDU), Ausländerbeauftragter, spricht im Landtag auf einer Pressekonferenz. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Sachsen muss angesichts des enormen Fachkräftemangels in allen Bereichen die Zuwanderung von Arbeitskräften vorantreiben. Das ist ein Thema, das der Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth bei der Vorstellung seines Jahresberichts 2021 am Freitag (10.00 Uhr) ansprechen will, wie sein Sprecher vorab sagte. Auch zur Härtefallkommission will sich der Ausländerbeauftragte äußern, sie stand jüngst wieder in der Kritik.

Dresden - Dabei geht es aber weniger um einen konkreten Streitfall als um die Rolle der Kommission als unabhängiges Gremium.

Und es gibt eine Premiere: Der Bericht liegt nun nicht mehr als Broschüre, sondern elektronisch vor. Nur ein paar Landtagsabgeordnete, die darauf bestehen würden, erhielten noch ein gedrucktes Exemplar, hieß es.

Ende 2021 lebten fast 222.800 Ausländer in Sachsen, die meisten stammten aus Syrien und Polen. Das entspricht einem Anteil von 5,5 Prozent an der Gesamtbevölkerung. 1913 Menschen mit nichtdeutschem Pass wurden eingebürgert, 138 mehr als im Jahr zuvor. Die meisten von ihnen stammten aus Syrien und Vietnam. Ein Drittel der Eingebürgerten hatte zuvor die Staatsangehörigkeit eines europäischen Landes, 356 waren zuvor Bürger in einem anderen EU-Staat. dpa