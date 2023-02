Außenspiegel gegen Kopf gestoßen: Frau schwer verletzt

Ein Transporterfahrer ist in Hartenstein im Landkreis Zwickau mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs gegen den Kopf einer Fußgängerin gestoßen. Die 38-Jährige wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 52-jährige Fahrer hatte die 38-Jährige am Mittwochnachmittag in einer Linkskurve übersehen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hartenstein - Der Sachschaden liegt bei 3000 Euro. dpa