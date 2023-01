Auszeit für Familien: Wintersportorte gut gebucht

Teilen

Mit reichlich Rauch bahnt sich die Fichtelbergbahn ihren Weg durch das verschneite Erzgebirge. © Jan Woitas/dpa/Archivbild

Nach dem Start der Winterferien in mehreren Bundesländern suchen viele Menschen im Erzgebirge eine Auszeit. Die Unterkünfte in den Wintersportzentren Altenberg und Oberwiesenthal seien in den nächsten Wochen sehr gut gebucht, informierte Claudia Brödner vom Tourismusverband Erzgebirge auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Außerhalb dieser Zentren und mit Anfahrt zu den Wintersportorten sind noch freie Kapazitäten verfügbar.“

Oberwiesenthal/Altenberg - Dabei seien Übernachtungen in Hotels und Pensionen bei Familien ebenso beliebt wie Übernachtungen in Ferienwohnungen. Hier halte sich die Nachfrage in etwa die Waage.

In mehreren Bundesländern sind Schüler dieses Wochenende in die Winterferien gestartet. So haben Kinder und Jugendlichen in Berlin und Brandenburg die kommende Woche schulfrei. Danach beginnen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern die Ferien. Sachsens Schüler müssen dagegen noch bis 10. Februar lernen, können dann aber zwei Wochen lang ausspannen. dpa