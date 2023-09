Auto fährt auf A38 auf Wohnmobil auf: 38-Jähriger stirbt

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Ein 38 Jahre alter Autofahrer aus Sachsen ist auf der A38 nahe dem Autobahndreieck Halle-Süd tödlich verunglückt. Er sei nach derzeitigem Ermittlungsstand am Montagmittag auf ein Wohnmobil aufgefahren, teilte die Polizei am Abend in Halle mit. Der Fahrer des Wohnmobils verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich drehte, von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke prallte.

Bad Lauchstädt - Die zwei Insassen des Wohnmobils - ein 60-Jähriger und eine 61-Jährige - wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie es weiter hieß. Der Autofahrer starb noch am Unfallort. Im Wohnmobil befand sich ein Hund, der mit leichten Verletzung der Tierrettung übergeben wurde.

Die Autobahn wurde rund um die Unfallstelle in Fahrtrichtung Leipzig voll gesperrt. Bergung und Reinigung dauerten bis gegen 19.50 Uhr. Danach konnte die Fahrtrichtung Leipzig wieder freigegeben werden. Auf den Umleitungsstrecken kam es zwischenzeitlich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. dpa