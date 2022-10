Auto fährt in Sattelzug: Fünf Verletzte, davon einer schwer

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Ein 39-jähriger Autofahrer ist auf der Autobahn 14 von seiner Fahrbahn abgekommen und in einen Lastwagen gefahren. Der 39-Jährige und seine drei Insassen auf der Rückbank wurden bei dem Unfall am Freitagmorgen leicht verletzt, sein Beifahrer schwer, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr der 39-Jährige auf der BAB14 in Fahrtrichtung Nossen, als das voll besetzte Auto auf Höhe Leising von der linken Spur abkam und mit dem Lastwagen kollidierte.

Leipzig - Durch den Zusammenstoß verkeilten sich das Auto und der Lastwagen ineinander und kamen erst nach etwa 360 Metern zum Stillstand. Der schwer verletzte Beifahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Alle fünf Insassen des Autos wurden in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer des Lastwagens blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf circa 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Die Autobahn musste im Zuge der Rettungsarbeiten am Freitagmorgen zeitweise voll gesperrt werden. dpa