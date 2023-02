Auto prallt gegen Bäume und Geländer: Beifahrer verletzt

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall auf einer Staatsstraße im Landkreis Görlitz ist ein Mann schwer verletzt worden. Die genaue Ursache des Unfalls war zunächst unklar, wie die Polizei am Samstag in Görlitz mitteilte. Der Fahrer eines Autos war am Freitagnachmittag in einer Kurve zwischen Kreba-Neudorf und Klitten nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Görlitz - Der Wagen prallte zunächst in einen Baum und schleuderte darauf in ein Brückengeländer. Anschließend prallte das Auto in einen weiteren Baum. Das Fahrzeug blieb schließlich auf der Gegenfahrbahn stehen. Der 24 Jahre alte Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer hingegen wurde nur leicht verletzt. Ein Hubschrauber brachte die beiden in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 31 000 Euro. dpa