Auto stößt mit Straßenbahn zusammen: 25.000 Euro Schaden

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Plauen im Vogtland mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und hat dabei einen Schaden von etwa 25.000 Euro verursacht. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Dienstag mitteilte. Der 68-Jährige wollte demnach am Montagmittag auf Höhe einer Tankstelle wenden, obwohl es an der Stelle eigentlich verboten war.

Plauen/Zwickau - Dabei übersah er die näher kommende Bahn. Das Auto musste abgeschleppt werden. dpa