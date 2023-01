Auto überschlägt sich auf A13: Fahrerin schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall auf der Autobahn 13 (Berlin-Dresden) ist eine 59-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag informierte, kam sie mit ihrem Wagen bei Radeburg im Landkreis Meißen von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich daraufhin mehrfach. Wegen des Unfalls wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert und die Strecke in Richtung Dresden am Samstagnachmittag vorübergehend gesperrt.

Radeburg - Der Schaden an dem Auto beträgt laut Polizei etwa 7500 Euro. dpa