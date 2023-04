Auto überschlägt sich bei Unfall: Fahrerin schwer verletzt

Zwickau

Eine 63-jährige Autofahrerin hat sich am Samstagabend bei einem Unfall in Oberlungwitz (Landkreis Zwickau) mit ihrem Wagen überschlagen. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Eine 38-jährige war demnach aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen an einer Einmündung in das vorfahrtsberechtigte Auto der 63-Jährigen gekracht.

Oberlungwitz - Sie blieb bei dem Unfall unverletzt. Die schwerverletzte Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. dpa