Auto überschlägt sich: Eine Tote, drei Schwerverletzte

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 72 ist eine 49 Jahre alte Frau gestorben, drei Menschen wurden schwer verletzt. Der 47 Jahre alte Fahrer des Autos, in dem alle vier Personen saßen, sei in Richtung Hof auf die Autobahn aufgefahren und kurz vor der Anschlussstelle Rottluff von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Chemnitz - Daraufhin sei das Auto in eine Böschung gefahren und mit einer Lärmschutzwand sowie mehreren Bäumen kollidiert. Anschließend habe sich das Fahrzeug überschlagen und sei auf dem Seitenstreifen zum Stehen gekommen.

Die 49-Jährige Insassin sei ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle erlegen, hieß es. Der Fahrer des Wagens sowie ein 49 Jahre alter Mitfahrer und eine 14 Jahre alte Mitfahrerin seien mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen und suche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Die Autobahn war wegen des Unfalls zeitweise voll gesperrt. dpa