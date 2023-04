Auto überschlägt sich in Frohburg: Zwei Schwerverletzte

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Zwei Menschen sind in Frohburg im Landkreis Leipzig schwer verletzt worden, als sich ein Auto bei einem Unfall überschlagen hat. Das Fahrzeug kam am Sonntagabend nach links von der Straße ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 46-jährige Fahrer und die 39-jährige Beifahrerin kamen beide schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Frohburg - Die Ursache für den Unfall ist unklar. dpa