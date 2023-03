Autofahrer fährt bei Groitzsch gegen Baum: Schwer verletzt

Ein Krankenwagen ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Autofahrer ist mit seinem Kastenwagen auf der Landstraße bei Groitzsch (Landkreis Leipzig) gegen einen Straßenbaum gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Der 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei in Leipzig mitteilte. Er war am Donnerstagmorgen aus zunächst noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Groitzsch/Leipzig - Es entstand ein Schaden von etwa 21.000 Euro. dpa