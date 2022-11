„Starkes Gedränge“: Aftershow-Party der Backstreet Boys löst Polizei-Einsatz in Leipzig aus

Von: Magdalena Fürthauer

Die Backstreet Boys befinden sich gerade auf Welttournee, die meisten Konzerte sind bereits ausverkauft. © IMAGO/mpi04/MediaPunch

Sonntagnacht soll es zu chaotischen Szenen auf der Aftershow-Party der Backstreet Boys gekommen sein. Die Polizei musste in einen Leipziger Club ausrücken.

Leipzig - Die Kult-Boyband Backstreet Boys befindet sich gerade mitten in ihrer „DNA World Tour“ und legt auch einige Stopps in Deutschland ein. Für Aufsehen sorgt nun allerdings keines der Konzerte, sondern die offizielle Aftershow-Party im Club Koenigshaus nach dem Auftritt in Leipzig. Darüber berichten t-online und bild.de.

Backstreet Boys in Leipzig: Aftershow-Party löst Polizei-Einsatz aus

Ähnlich wie bei dem Backstreet-Boys-Konzert in München am 22. Oktober, soll die Quarterback-Immobilien-Arena in Leipzig am Sonntag restlos ausverkauft gewesen sein, schreibt die Bild. Knapp 12.000 Menschen dürften also Nick Carter (42), Kevin Richardson (51), AJ McLean (44), Brian Littrell (47) und Howie Dorough (49) zugejubelt haben. 800 von ihnen hätten im Anschluss teilweise stundenlang darauf gewartet, den Bandmitgliedern bei einem Meet-and-Greet im Koenigshaus-Club näherzukommen.

Erschienen sind bei dieser Aftershow-Party allerdings offenbar lediglich AJ McLean und Howie Dorough, die restlichen Sänger seien ins Hotel gefahren. Wie t-online nun berichtet, seien die meisten der Partygäste empört über die Organisation im Leipziger Club gewesen und würden ihr Geld zurückverlangen. Es sei sogar zu einem Polizeieinsatz gekommen. Die meisten dieser Aussagen fanden sich unter einem Facebook-Post des Koenigshaus, der mittlerweile allerdings gelöscht ist.

Backstreet Boys: Aftershow-Party in Leipzig – zu viele Menschen im Club?

Glaubt man den angeführten Kommentaren der Nutzer, dürfte der Club überfüllt gewesen sein. „Es war so eine Katastrophe. Wie kann man denn nur so viele Menschen in den Club lassen“, zitiert t-online beispielsweise einen Backstreet-Boys-Fan. Eine weitere mutmaßliche Augenzeugin habe geschrieben: „Der Club kann froh sein, dass nix passiert ist, das hätte schnell in eine lebensgefährliche Situation führen können.“

Auf einem Instagram-Video, das die Aftershow-Party im Leipziger Koenigshaus zeigt, ist zwar zu sehen, dass eine große Menschenmenge anwesend war, von einem außerordentlichen Tumult dürfte jedoch keine Rede sein. Allerdings befand sich die Person, die das Video von McLean (rechts im Bild) und Dorough (links im Bild) gemacht hat, scheinbar recht weit vorne.

Weiter hinten oder gar am Einlass dürfte es wesentlich chaotischer gewesen sein. So zitiert t-online eine weitere Besucherin: „Das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe.“ Demnach sei der Club in Leipzig total überfüllt gewesen, einige seien sogar trotz vorher gekaufter Karten nicht hineingekommen.

Backstreet Boys in Leipzig: Polizei-Notruf um Mitternacht – Besucher verlangen Geld zurück

Einigen Partyteilnehmern dürfte schließlich der Kragen geplatzt sein. Wie die Polizei Leipzig dem Online-Portal bestätigte, habe es einen Polizeieinsatz im Club Koenigshaus gegeben. Grund für den Notruf seitens der Gäste sei „starkes Gedränge“ gewesen. Gegen 0.30 Uhr seien die Beamten eingetroffen, hätten jedoch „keine Notsituation“ mehr feststellen können. Gegen 0.55 Uhr sei der Einsatz beendet worden.

Nachdem die Aftershow-Party der Backstreet Boys vorbei war, hat der Club zwar einige Beiträge auf Social Media gepostet, jedoch keine Stellung zu den Vorwürfen der Besucher bezogen. Auch zu der Forderung einiger, das Geld zurückzugeben, gibt es bislang keine Reaktion. Vielmehr ist der Facebook-Beitrag, unter dem die wütenden Kommentare offenbar zu lesen waren, seit Dienstag gelöscht.

Leipzig: Club reagiert nicht auf Vorwürfe nach Aftershow-Party der Backstreet Boys

Das einzige Statement ist offenbar noch von einem der Betreiber des Leipziger Clubs zu finden. Er postet auf Instagram ein Foto von sich und den zwei Backstreet-Boys-Mitgliedern Dorough und McLean. Darunter bedankt er sich bei der Band und dem gesamten Koenigshaus-Team für „grandiose Servicearbeit“ und „exzellente Sicherheit“. Sie alle hätten „trotz des gewaltigen Ansturms“ ihre Nerven nicht verloren.

Trotz des mutmaßlich chaotischen Abends ging es für die Backstreet Boys weiter mit dem Deutschland-Programm. Am Montag spielten sie ein Konzert in Köln, am Freitag geht es weiter in Dortmund. Tickets sind nicht mehr verfügbar. (mef)