Bätzing kritisiert Papst wegen Tatenlosigkeit bei Woelki

Teilen

Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, spricht. © Robert Michael/dpa

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat Papst Franziskus dafür kritisiert, dass dieser immer noch keine Entscheidung über die Zukunft des umstrittenen Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki getroffen hat. „Manchmal denke ich: Weiß er eigentlich, was das auslöst - eine Nicht-Entscheidung?“, sagte Bätzing am Donnerstag zum Abschluss der Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Dresden.

Dresden - „Es geht hier eigentlich nur um Ja oder Nein. Weiß er, was es auslöst, hier nicht zu entscheiden? Und das ist zum großen Schaden, ja.“ Die Situation mache ihn „ratlos“.

Der Papst hatte Woelki aufgefordert, ein Rücktrittsgesuch bei ihm einzureichen, hat darüber aber seit über einem Jahr nicht entschieden. Dadurch befindet sich das größte deutsche Bistum in einer ungeklärten Schwebesituation. Woelki waren unter anderem Fehler bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals angelastet worden. dpa