Basketball: Chemnitz sichert sich letzten Playoff-Platz

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben sich zum zweiten Mal in Folge für die Playoffs um die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore entschieden am Sonntag das Duell beim direkten Kontrahenten MLP Academics Heidelberg mit 81:74 (36:40) zu ihren Gunsten. Den größten Anteil an diesem Erfolg hatten Marko Filipovity, Mindaugas Susinskas (je 14 Punkte), Kevin Yebo (13) und Jonas Richter (10).

Heidelberg – Für Heidelberg erzielten Vincent Kesteloot (19), Eric Washington (12), Jack McVeigh (11) und Maximilian Ugrai (10) die meisten Punkte.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit kamen die Gäste zu Beginn des dritten Viertels in arge Bedrängnis. In mehr als sechs Minuten gelangen den Sachsen nur zwei erfolgreiche Würfe. Die Heidelberger zogen von 42:38 (21.) auf 52:42 (27.) davon. Doch die Chemnitzer fanden zu ihrer Treffsicherheit zurück und leiteten noch im dritten Viertel mit dem 54:54 (30.) die Wende ein.

In den letzten fünf Minuten rissen die Gäste mit einem energischen Endspurt den Sieg aus dem Feuer und zogen von 68:67 (35.) auf 79:71 (40.) davon. Die Chemnitzer holten sich 14 Offensivrebounds und legten auch durch eine geringere Fehlerquote (elf Ballverluste gegenüber 19 von Heidelberg) den Grundstein zum Sieg. dpa