Bauernpräsident: Potenziale von Biogas stärker nutzen

Torsten Krawczyk, Präsident des Sächsischen Landesbauernverbandes. © Robert Michael/dpa/Archivbild

Angesichts der Turbulenzen an den Energiemärkten muss nach Ansicht von Sachsens Bauernpräsident Torsten Krawczyk das Potenzial von Biogas stärker genutzt werden. „Wir fahren die Biogasanlagen derzeit nur mit angezogener Handbremse“, sagte er am Dienstag in Rechenberg-Bienenmühle (Landkreis Mittelsachsen). Die bestehenden Anlagen könnten gut 15 bis 20 Prozent mehr Leistung bringen.

Rechenberg-Bienenmühle - Dazu müsse die bisherige Drosselung gestrichen werden. Zudem sieht er die Gefahr, dass viele bestehenden Anlagen in den kommenden Jahren vom Netz gehen, wenn die EEG-Bindung von 20 Jahren ende. Um diese Anlagen weiter zu betreiben, brauche es gute Rahmenbedingungen.

Im Freistaat gibt es laut Energieministerium 269 landwirtschaftliche Biogasanlagen mit einer elektrischen Leistung von 115 Megawatt. Auch das Ministerium sieht weiteres Potenzial für die Nutzung von Biogas. Dabei gehe es neben der Stromerzeugung auch um die Wärmeversorgung im ländlichen Raum, erklärte Energie- und Agrarminister Wolfram Günther (Grüne). dpa