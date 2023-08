Benefizkonzert für Großröhrsdorfer Kirche in Grimma

Die Ruine der evangelischen Stadtkirche in Großröhrsdorf nach einem Großbrand, © Sebastian Kahnert/dpa

In der Frauenkirche in Grimma findet am Sonntagabend (27. August) ein Benefizkonzert für die Anfang August abgebrannte Stadtkirche in Großröhrsdorf statt. Während des Orgel-Konzerts sollen Spenden für die Kirche in der Kleinstadt im Landkreis Bautzen gesammelt werden, teilte die Kirchengemeinde in Grimma mit. Mit dem Konzert starte gleichzeitig auch der sogenannte Orgelherbst der Kirchengemeinde.

Grimma - Die protestantische Kirche aus dem 18. Jahrhundert in Großröhrsdorf war in der Nacht zum 4. August zum großen Teil ausgebrannt. Die Flammen vernichteten den Dachstuhl, vom Kirchenschiff stehen nur noch die Außenmauern, der einst 50 Meter hohe, weithin in der Landschaft sichtbare Glockenturm ist gekappt. Viele der historischen Kunstschätze sowie Teile der Architektur aus Holz sind verloren, darunter Taufstein und -schale, Kanzel, Orgel, Emporen, eine geschnitzte Madonna aus dem 15. Jahrhundert und eine Nachbildung des Altars der Leipziger Thomaskirche.

Während des Orgelkonzertes am Sonntag sollen unter anderem Werke des in 1685 in Eisenach geborenen und 1750 in Leipzig gestorbenen Komponisten Johann Sebastian Bach zu hören sein. Auch Werke von Maximilian Reger (1873-1916), Fritz Lubrich (1888-1971) sowie Improvisationen würden auf der mit Druckluft gesteuerte Eule-Orgel mit rund 2000 Pfeifen aus Metall, Holz und Leder gespielt. Der Eintritt zu dem Konzert ist den Angaben zufolge frei. dpa