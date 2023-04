Besondere Objekte für Sachsen-Ausstellung in Meißen gesucht

Teilen

Die Albrechtsburg mit dem Dom spiegelt sich in der Elbe. © Sebastian Kahnert/dpa/Archivbild

Räuchermännchen, Meissener Porzellan oder Filtertüte - für eine Ausstellung zur sächsischen Identität in der Albrechtsburg Meißen suchen die Kuratoren etwa 50 Dinge mit besonderer Verbindung zu diesem Land. Die Bevölkerung ist aufgerufen, „im Keller und auf dem Dachboden zu stöbern oder die heimische Vitrine zu plündern“, wie die staatliche Schlösserverwaltung am Montag in Dresden mitteilte.

Meißen - Dabei spiele es keine Rolle, „ob man in Sachsen aufgewachsen ist, hier gelebt hat oder einfach besondere Erinnerungen mit Sachsen verbindet“.

Für die Kuratoren ist wichtig, dass der gewählte Gegenstand mit einer persönlichen Geschichte verknüpft ist. Diese samt Fotos und Beschreibung des Objekts könnten bis zum 19. Mai eingesandt werden und bei Auswahl durch eine Jury als Leihgabe Teil der Präsentation werden.

Anlass der ab dem 9. September für ein Jahr geplanten kulturhistorischen Schau „Unter einen Hut. 1423 - Ein Wettiner wird Sachse“ ist die Verleihung der sächsischen Kurwürde an die Wettiner, mit der die Markgrafschaft Meißen zum Kurfürstentum wurde. Es soll beleuchtet werden, welche Privilegien und Ämter damit verbunden waren, wie das Land zu seinem Namen kam, was die Wettiner mit der Kurwürde und ihrem Wahlrecht für Sachsen bewegten oder auch wie die Machtstrukturen des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation aussahen. dpa