Betonmischer kippt auf A14 bei Leipzig um

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Ein Betonmischer ist auf der Autobahn 14 bei Leipzig umgekippt und hat zu einer Sperrung der Autobahn in Richtung Magdeburg geführt. Der Betonmischer sei am Montagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke geraten und anschließend auf die Seite gekippt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe den Lastwagen selbstständig verlassen und sei medizinisch betreut worden.