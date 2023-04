Betrunkener Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener Fahrradfahrer ist in Leipzig-Gohlis gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der 46-Jährige blieb mit seinem Rad an Straßenbahngleisen hängen und stürzte daraufhin, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er kam am Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei hatte er 2,78 Promille.